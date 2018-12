POL-MR: Kassenlade herausgerissen - Täter flüchtete; Einschläge am Fenster - Zeugen gesucht; Verletzter Schwan auf der BG 3; Klapptafeln vom Apfellehrpfad gestohlen

1 weiterer Medieninhalt

Schautafel vor dem Diebstahl Bild-Infos Download

Marburg-Biedenkopf (ots) - Wehrda - Kassenlade herausgerissen - Täter flüchtete

Am Samstag, 08. Dezember, um kurz vor 17.30 Uhr betrat ein mit einem Stock oder einer Stange, eventuell einem Brecheisen, ausgerüsteter Mann ein Bettengeschäft im Industriegebiet in Wehrda, forderte die Angestellten auf, sich ruhig zu verhalten, riss die Kassenlade heraus und flüchtete damit. Der Manne erbeutete mehrere Hundert Euro. Die Angestellten blieben unverletzt. Die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: - Ca. 1,80 Meter groß - Zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank - Dunkler Oberlippenbart - Kapuze des grauen Shirts aufgesetzt - Insgesamt dunkle Kleidung Der Mann hatte Handschuhe an und sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Wer war zur Tatzeit in der Nähe des Geschäfts in der Straße Am Kaufmarkt, hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt - Einschläge am Fenster

Die nach den Einschlägen ursprünglich gemeldeten Schüsse erwiesen sich tatsächlich als Schläge mutmaßlich mit einem Knüppel. Ein noch unbekannter Täter schlug mehrfach gegen die Jalousie eines Fensters, sodass Schäden sowohl an der Rolllade als auch am Fenster entstanden. Die allerdings erheblich verschreckten Bewohner blieben ansonsten unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Tatort war ein Haus in der Straße Am Schalkert, Tatzeit war in der Nacht zum Sonntag, 09. Dezember um kurz vor Mittenacht. Der Täter entkam unerkannt. Wer hat zur Tatzeit Am Schalkert verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Weimar - Stockender Verkehr, Stau und Menschen auf der B 3 durch verletzten Schwan

Ein offenbar verletzter Schwan irrte am Sonntagvormittag (09. Dezember), gegen 10.20 Uhr auf der B 3 zwischen Niederweimar und Roth/Wolfshausen herum und legte für knapp 30 Minuten den Verkehr fast lahm. Wegen des sich bildenden Staus und der Personen auf der Kraftfahrstraße gab es eine Rundfunkwarnmeldung. Letztlich ließ sich der Schwan durch die herbeigerufene Feuerwehr neben der B 3 auf der Kreisstraße 42 zwischen Wolfshausen und Argenstein einfangen. Die Polizei brachte das verletzte Tier dann in die Tierklinik nach Gießen.

Biedenkopf - Klapptafeln vom Apfellehrpfad gestohlen

(Bilder vorher/nachher stehen unter www.polizeipresse.de zur Verfügung)

Die Kripo Marburg ermittelt nach dem Diebstahl von zwei klappbaren Informationstafeln vom Apfellehrpfad an der Lahntalschule und bittet um sachdienliche Hinweise. Wo sind diese klappbaren Metalltafeln aufgetaucht? Der Täter schraubte zwei der Platten vom Trägerkreuz des Pfostens ab. Tatzeit des Diebstahls war zwischen Mittwoch und Freitag (05-07. Dezember). Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 oder die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell