POL-MR: Trampolin brennt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Trampolin brennt

Biedenkopf: Auf einer Wiese in der Hospitalstraße setzten Unbekannte am Donnerstag, 6. Dezember zwischen 23 und 23.30 Uhr ein Trampolin in Brand. Wahrscheinlich kam bei dem Vorfall in einem Hinterhof ein Brandbeschleuniger zum Einsatz. An dem etwa 3x3 Meter großen Trampolin entstand ein Schaden von 160 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

