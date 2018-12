POL-MR: Vier Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots) - Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

1. Amöneburg - Erheblicher Schaden am Dacia Duster - Verursacher flüchtete

Am Mittwoch, 05. Dezember zeigte die Besitzerin eine Unfallflucht an, die sich in der Nacht zuvor ereignet hat. Ihr schwarzer Dacia Duster parkte in dieser Zeit seitlich neben dem Anwesen Marburger Straße 9. Die Fahrerseite zeigte zur Straße. Morgens um 07.15 Uhr war der Wagen, der am Vorabend um 18 Uhr noch unbeschädigt war, auf der Fahrerseite erheblich demoliert. Der Schaden erstreckt sich fast über die komplette Seite und beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 4000 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Aufgrund des Schadens am Dacia ist auch ein Schaden am verursachenden Fahrzeug sehr wahrscheinlich. Außerdem geht die Polizei davon aus, dass die Kollision erhebliche Geräusche verursacht hat. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

2. Bad Endbach - Dunkelgrau lackiertes Spiegelteil sichergestellt

Beim Vorbeifahren berühren sich die beiden Außenspiegel und reißen jeweils ab. Die Unfallflucht war zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Sonntag, 09. Dezember, in Bad Endbach vor dem Anwesen Landstraße 10. Nach den Ermittlungen fuhr das verursachende Fahrzeug nach Hartenrod. Es handelt sich aufgrund des sichergestellten, dunkelgrau lackierten Spiegelteils um ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern, eventuell um einen VW Polo. Der Schaden am ordnungsgemäß geparkten Opel Astra beträgt mindestens 300 Euro. Wo steht seit Sonntag ein am rechten Außenspiegel frisch unfallbeschädigtes Auto ? Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

3. Marburg - Beim Parkmanöver angeeckt

Nach den Spuren kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision. An dem silbernen Mazda 5 entstand dabei hinten rechts ein Schaden von mindestens 500 Euro. Der Unfall passierte am Donnerstag, 06. Dezember, zwischen 09 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte im Eisenacher Weg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

4. Cyriaxweimar - Unfallflucht in der Sackgasse

Wer hat am Samstag, 08. Dezember, zwischen 10.45 und 11.30 Uhr, im Wendehammer der Sackgasse Am Grabenacker ein Wende- oder sonstiges Rangiermanöver beobachtet? Im Verlauf des Fahrmanövers kollidierte das gesuchte Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß geparkten blauen BMW Kombi und verursachte dabei am Heck einen erheblichen Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Aufgrund gefundener Splitterteile eines Rücklichts geht die Polizei derzeit von einem Schaden am Heck des verursachenden Autos aus. Hinweise auf dieses Auto gibt es allerding noch nicht. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

