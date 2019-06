Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wohnmobil brannte

Gronau (ots)

Einen Schaden von circa 35.000 Euro hat der Brand eines Wohnmobils in der Nacht zum Freitag in Gronau verursacht. Ein Anwohner der Kurfürstenstraße bemerkte gegen 01.55 Uhr, dass sein am Haus stehendes Wohnmobil in Flammen stand. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, der neben dem Fahrzeug auch das Gebäude in Mitleidenschaft zog. Die Ursache für das Feuer stand zunächst nicht fest; auch Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

