Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ein versuchter und ein vollendeter Diebstahl eines Wohnmobils

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am 28. Juni (Donnerstag) hörte ein Anwohner der Brementhalstraße, gegen 1.35 Uhr, Geräusche vor seinem Haus. Als er nachsah, bemerkte er zwei Männer, die mit einem weißen Pkw Audi Coupé angefahren kamen. Beide stiegen aus und ließen die Türen ihres Fahrzeugs weit offen stehen. Sie begaben sich zu einem dort parkenden Wohnmobil und öffneten gewaltsam die Fahrertür. Als einer der Täter sich auf den Fahrersitz setzte, sprach der Anwohner und Eigentümer des Wohnmobils die Männer an und teilte ihnen mit, dass er jetzt die Polizei rufen werde. Daraufhin stiegen beide in ihren Pkw und fuhren mit hoher Geschwindigkeit sowie ohne Licht in Richtung Sebastianusstraße davon. Daraufhin verständigte der Anwohner die Polizei über den Vorfall. Die Täter waren zirka 185 Zentimeter groß und beide schlank. Beide trugen eine Kappe sowie etwas um den Hals, was Mund und Nase verdeckte. Einer war zudem mit einem hellen T-Shirt bekleidet. Wer hat die Täter und ihr Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

In derselben Nacht wurde zwischen 00 Uhr und 00.15 Uhr vom Gelände eines Autohauses an der Erkelenzer Straße in Dremmen ein Wohnmobil entwendet. Ob es sich um dieselben Täter handelt, wird zurzeit ermittelt.

