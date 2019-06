Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter versuchten, zwischen Montag, 24. Juni, 15 Uhr und Mittwoch, 26. Juni, 9.45 Uhr, fünf parkende Pkw an der Martin-Heyden-Straße aufzubrechen. Bei zwei Fahrzeugen gelang es ihnen, in den Innnenraum einzudringen. Aus einem der Fahrzeuge stahlen sie die Heckbeleuchtung und einen Seitenspiegel. Was sie aus dem anderen Pkw stahlen, wird noch ermittelt. An allen Fahrzeugen entstand durch die Tat Sachschaden.

