Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftseinbruch

Selfkant-Tüddern (ots)

Indem sie die Glasscheibe der Eingangstür einschlugen, drangen Unbekannte in den Verkaufsraum eines Geschäftes an der Straße In der Fummer ein. Anschließend verwüsteten sie den Raum und entwendeten Bargeld sowie mehrere Limonadenflaschen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 26. Juni (Mittwoch).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell