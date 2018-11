Bad Hersfeld (ots) - BEBRA - Zwei Ladendiebe wurden am Montagnachmittag (19.11.), gegen 16.20 Uhr, in einem Discountermarkt in der Bismarckstraße beim Diebstahl ertappt. Als sie an der Kasse von dem Personal darauf angesprochen wurden, rannten Beide sofort aus dem Markt. Drei Angestellte des Marktes und einem Mann, der Kunde im Markt war, nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der Beiden vor dem Markt einholen und festhalten. Es handelt sich um einen 19-jährigen jungen Mann aus Polen. Er wohnt derzeit in Bebra. Er wurde von der Polizei festgenommen. Dem zweiten Täter, ca. 1,75m groß, von kräftiger Statur, mit kurzen braunen Haare und Dreitagebart gelang die Flucht. Nach ihm wird noch gefahndet. Er war dunkel gekleidet und führte einen Rucksack mit. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen räuberischen Diebstahls. Die Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell