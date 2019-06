Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bezirksdienstbeamter in den Ruhestand verabschiedet

Hückelhoven (ots)

Am Mittwoch, 26. Juni, wurde Thomas Schaffrath, Bezirksdienstbeamter in Hückelhoven, in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Seit dem Jahr 2003 war er für die Bereiche Altmyhl und Ratheim zuständig und hat sich um die Belange der Bürgerinnen und Bürger gekümmert. Wer seine Nachfolge antritt, wird in Kürze entschieden.

