POL-MA: Mannheim-Schönau: 17-Jähriger und 25-Jähriger wegen des dringenden Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim-Schönau (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen einen 17-jährigen montenegrinischen und gegen einen 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Die Beschuldigten sollen einen 35-jährigen Mann am Sonntag dabei beobachtet haben, wie dieser in einem Lokal, nahe der Endhaltestelle Mannheim-Schönau, mehrere Hundert Euro an einem Spielautomat gewonnen hatte. Als dieser das Lokal verließ, sollen die Beschuldigten dem Mann gefolgt sein und ihn gegen 03.30 Uhr an der Kreuzung Lilienthalstraße/ Ortelsburger Straße abgepasst haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der 17-jährige Beschuldigte dem 35-Jährigen mehrfach mit der Faust gegen dessen Kopf, worauf sein Opfer ihm ca. 200 Euro aushändigte. Danach soll der 25-jährige Tatverdächtige dem Mann gedroht haben, mit einer Flasche auf ihn einzuschlagen, worauf er auch noch den restlichen Gewinn aus den Spielautomaten, etwa 100 Euro, dem Duo übergab. Der Geschädigte wurde durch die Schläge im Gesicht verletzt, hatte eine blutige Lippe und einen Bluterguss.

Die beiden Beschuldigten konnten in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden der 17-Jährige und der 25-Jährige am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen die Beschuldigten Haftbefehle wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und Körperverletzung aufgrund von bestehender Fluchtgefahr. Die Beschuldigten wurden danach in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell