Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf der B62 - 61-Jähriger schwer verletzt

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am Donnerstagmorgen (29.08.2019), gegen 05:45 Uhr, ereignete sich auf der B62 zwischen Dreis-Tiefenbach und Weidenau in Höhe der "Ostrampe" ein Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war mit seinem Skoda von Dreis-Tiefenbach in Richtung Weidenau unterwegs. In Höhe der "Ostrampe" kam er aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen nach links ab und prallte frontal in einen entgegenkommenden Toyota. Dessen 61-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige blieb nach bisherigen Informationen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, geschätzte Schadenshöhe über 15.000,- Euro. Die B62 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigung für fast 3 Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell