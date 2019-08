Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Folgemeldung: Verdacht des sexuellen Übergriffs in Bad Doberan

Bad Doberan (ots)

Im Zusammenhang mit der gestrigen Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4337674) und den bisher stattgefunden Ermittlungen wird mitgeteilt, dass gegen den festgenommenen Beschuldigten nunmehr der dringende Tatverdacht der versuchten Vergewaltigung besteht. Auf Grund dessen hat das Amtsgericht Rostock am gestrigen Tage, 31.07.2019, Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr erlassen. Der Beschuldigte wurde in die JVA Bützow gebracht. Die Geschädigte befindet sich nicht mehr in stationärer Behandlung. Dass dies bereits möglich ist, ist sicherlich auch dem mutigen Einschreiten einer Zeugin zu verdanken.

