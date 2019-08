Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Start monatliche Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN! mit Schwerpunkt Geschwindigkeit

Bild-Infos

Download

Rostock (ots)

Am heutigen Donnerstag starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Geschwindigkeit". Die Maßnahmen sind Teil der monatlichen Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!". Die Kontrollen werden über den gesamten Monat August fortgeführt. Zudem gilt es im Monat August, da die Schule nach den Sommerferien wieder startet und viele Kinder eingeschult werden, besonders auf die Gefahren für die jungen Verkehrsteilnehmer einzugehen. Im Polizeipräsidium Neubrandenburg wird in allen drei Landkreisen (MSE, VG, VR) verstärkt zum Thema kontrolliert. Im Polizeipräsidium Rostock erfolgen die Kontrollen insbesondere im Bereich der Polizeiinspektion Schwerin. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist Hauptunfallursache im Land. So sind im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock im vergangenen Jahr zwölf Menschen wegen zu schnellen Fahrens ums Leben gekommen. Durch die Kontrollen sollen Kraftfahrer in erster Linie für das Thema und die Gefahren sensibilisiert werden.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell