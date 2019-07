Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann schießt vom Balkon seiner Wohnung in Rostock Lütten Klein

Rostock (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:20 Uhr wurden dem Notruf der Polizei Schüsse von einem Balkon in der Warnowallee in Rostock gemeldet. Zeugen schilderten den eintreffenden Beamten mehrfache Schussabgaben in die Luft mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Im Rahmen der weiteren Befragung konnte die Wohnung des 36-jährigen Schützen im 12. Obergeschoss ausfindig gemacht werden. Da der Wohnungsinhaber nicht auf Kontaktversuche reagierte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann über eine scharfe Schusswaffe verfügte, erfolgte der Einsatz von Beamten des Spezialeinsatzkommandos M-V. Der Mann konnte unverletzt in seiner Wohnung festgenommen werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden eine Vielzahl von Hieb- und Stichwaffen, Luftdruckwaffen sowie weiteren noch nicht klassifizierten Schusswaffen aufgefunden. Der Kriminaldauerdienst Rostock hat erste Ermittlungen zum Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Im Auftrag Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

