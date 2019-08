Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und fährt gegen Hausmauer

Mühlhausen (ots)

Aus ungeklärter Ursache kam ein 79-jähriger VW-Fahrer am Mittwoch, gegen 11:15 Uhr, in der Malscher Straße von der Fahrbahn ab. Der Autofahrer war vom Finkenweg in Richtung Silcherstraße unterwegs, als er plötzlich nach links abkam und gegen die Mauer eines Anwesens prallte. Anwohner eilten dem Mann zu Hilfe. Er wurde erstversorgt und mit einer Kopfplatzwunde sowie Verletzungen am Arm in eine Klinik gebracht. Zudem klagte er über Schwindel. Der PKW des 79-Jährigen wurde komplett zerstört. In welchem Ausmaß die Hausmauer beschädigt wurde, steht bislang noch nicht fest. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro.

