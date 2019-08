Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall in der Augustaanlage - zwei Kinder leicht verletzt

Mannheim (ots)

Zwei Kinder im Alter von fünf Jahren wurden am Mittwoch, gegen 16:35 Uhr, bei einem Auffahrunfall in der Augustaanlage leicht verletzt. Eine 25-jährige Renault-Fahrerin war in Richtung Wilhelm-Varnholt-Allee unterwegs und fuhr in Höhe des Carl-Reiß-Platzes auf den verkehrsbedingt abbremsenden Ford einer 27-Jährigen auf. Durch den Aufprall zogen sich die zwei Kinder im Ford leichte Verletzungen zu und mussten vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

