Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 28.08.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Lebloser Mann bei Wohnhausbrand aufgefunden - Gründau/Breitenborn

(fg) Nach dem Brand eines Wohnhauses am frühen Mittwochmorgen in der Straße "Schöne Aussicht" fanden Einsatzkräfte einen leblosen Mann im Inneren auf (wir berichteten). Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei in Gelnhausen haben die Ermittlungen übernommen. Die genaue Todesursache sowie die Identität des Mannes sollen durch eine Obduktion geklärt werden. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht.

Offenbach, 28.08.2019, Pressestelle, Felix Geis

