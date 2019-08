POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 27.08.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Einbruch in Autowaschanlage - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Am Wochenende sind Unbekannte in eine Autowaschanlage in der Maybachstraße eingebrochen und ließen Bargeld, Computer und Computerzubehör mitgehen. In der Zeit zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 7.40 Uhr, hebelten die Eindringlinge eine Zugangstür auf und begaben sich anschließend in die dortigen Büroräume. Nachdem sie ihre Beute eingesackt hatten, flohen sie. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

Wer sah den Motorradfahrer mit seiner gelben Yamaha? - Egelsbach und Mörfelden-Walldorf

(aa) Die Polizei in Langen sucht Verkehrsteilnehmer, die am Freitagabend auf der Bundesstraße 486 von Mörfelden nach Langen unterwegs waren und denen ein Motorradfahrer durch sein Handeln und seine Fahrweise aufgefallen ist. Die Beamten hatten gegen 20.30 Uhr einen 33-Jährigen im Wald nahe der Schönrainschneise vorläufig festgenommen. Auf den Langener kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Unfallflucht zu. Begonnen soll alles in der Mörfelder Industriestraße haben. An der Kreuzung ließ der 33-Jährige laut Zeugen den Motor seiner gelben Yamaha-Maschine aufheulen und die Reifen durchdrehen. Als ein Autofahrer deswegen hupte, hätte er gegen die Fahrzeugscheibe geschlagen und anschließend dem inzwischen ausgestiegenen Fahrer gegen die Brust. Zudem hätte er ihn beschimpft. Auf der weiteren Fahrt in Richtung Egelsbach hätte er durch sein waghalsiges Fahren andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. In Höhe der Schönrainschneise soll die Yamaha dann auf einen VW Golf gefahren sein, wobei der Verdächtige stürzte und dabei Schürfwunden an Arm und Bein erlitt. Zudem entstand ein Schaden von etwa 1.800 Euro. Anschließend wäre er in den Wald davongerannt. Kurz darauf fassten ihn die herbeigeeilten Beamten. Der 33-Jährige musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben und kam zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Grüner Mercedes gestohlen - Bruchköbel/Oberissigheim

(fg) Autodiebe waren in der Nacht zum Montag in der Langstraße am Werk und klauten einen im Bereich der 40er Hausnummern geparkten grünen Mercedes. Nach ersten Erkenntnissen verschwand der Kombi in den frühen Morgenstunden. Am Wagen befanden sich MKK-Kennzeichen und die Ziffernfolge 678. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 06181 100-123

Feuer in Wohn- und Geschäftshaus - Schlüchtern

(aa) Die Kripo Gelnhausen hat nach dem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus am Montagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, in der Krämerstraße die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Nach ersten Erkenntnissen erlitten zwei Bewohnerinnen eine leichte Rauchgasvergiftung und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

