Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 26.09.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Jugendliche wurden verletzt - Seligenstadt

(aa) Zwei 17 und 20 Jahre alte Seligenstädter müssen sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung stellen. Die beiden sollen am Samstagabend, kurz nach 23 Uhr, am Mainuferweg drei Jugendliche verletzt haben. Zunächst soll einer mit einem Elektroroller in die Personengruppe gefahren sein. Die Beschuldigten hätten dann die Jugendlichen geschlagen, wobei hierzu auch ein Fahrradschloss verwendet worden sein soll. Die Opfer erlitten Prellungen, Kratzspuren sowie eine blutende Kopfplatzwunde; sie kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Die Ermittlungen dauern an.

2. Polizei fasste mutmaßlichen Unfallflüchtigen - Hainburg/Hainstadt

(aa) Nach einem Zusammenstoß, der sich am Sonntagvormittag auf der Landesstraße 3416 ereignet hat und bei dem ein 68-jähriger VW-Fahrer verletzt wurde, nahmen Polizeibeamte den geflüchteten mutmaßlichen Verursacher vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen soll der 42-Jährige mit einem Mercedes Sprinter gegen 11.35 Uhr die L 3416 in Richtung Hainstadt gefahren und im Kurvenbereich aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Golf, wobei der 68-jährige Fahrer aus Kahl schwer verletzt wurde. Der Fahrer des Sprinters flüchtete zu Fuß; Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Verursacher kurz darauf fest. Nach ersten Ermittlungen ist der 42-Jährige aus Hainburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Verdächtige, der wohl unversehrt blieb, muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Bereich Main-Kinzig

In eigener Sache: Polizeihauptkommissar Frank Geist übernimmt die Dienststellenleitung in Bad Orb (mm) Polizeipräsident Roland Ullmann überreicht am Donnerstag, 29. August 2019, in einer kleinen Feierstunde, die um 9.30 Uhr im Besprechungsraum der Polizeistation Bad Orb stattfindet, Polizeihauptkommissar Frank Geist die Urkunde für die Beauftragung in sein neues Amt als Dienststellenleiter der Polizeistation Bad Orb. Frank Geist übernimmt von diesem Tag an offiziell die Stationsleitung für den im Juni 2019 in den Ruhestand verabschiedeten Jürgen Thienhaus. Zur Amtseinführung werden unter anderem auch kommunale Vertreter von Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Jossgrund und Flörsbachtal teilnehmen. Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen (069 8098-1210) bittet freundlich um namentliche Anmeldungen.

1. Festnahme: Männer sollen Passanten beleidigt und geschlagen haben - Hanau/Klein-Steinheim

(aa) Polizeibeamte nahmen am Samstagabend zwei Männer vorläufig fest, die in der Ludwigstraße zwei Passanten bedroht, mit fremdenfeindlichen Worten beleidigt und geschlagen haben sollen. Nach ersten Erkenntnissen standen gegen 19.45 Uhr die 27 und 28 Jahre alten Opfer vor einem Haus im Bereich der 80er-Hausnummen und unterhielten sich. Dies war offenbar einem dortigen Bewohner zu laut, der daraufhin mit seinem Besucher nach unten gegangen sein soll. Einer soll eine Schusswaffe vorgezeigt und der andere mit einem Holzstock die Männer geschlagen haben. Anschließend wären die mutmaßlichen Täter wieder im Haus verschwunden. Polizisten nahmen kurz darauf die 27 und 28 Jahre alten Verdächtigen fest; es wurden eine Schreckschusswaffe und ein Schlagstock sichergestellt. Die beiden Beschuldigten standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und mussten daher eine Blutprobe abgeben. Die Staatsanwaltschaft Hanau ist eingeschaltet und die Ermittlungen dauern an.

2. Trickbetrüger machten Beute - Hanau/Klein-Steinheim

(aa) Trickbetrüger, die sich am Sonntagabend am Telefon als Polizeibeamte meldeten, machten bei einer Rentnerin aus der Pfaffenbrunnenstraße Beute. Dabei gingen die Anrufer, die sich ab 21 Uhr mit unterdrückter Nummer als Polizeibeamte namens "Richter und Raschke" meldeten, äußerst geschickt vor. Angeblich wären Einbrecher festgenommen worden und zwei Täter noch flüchtig. Sie hätten einen Zettel gefunden, auf dem die Adresse der Rentnerin stehen würde. Als das Opfer misstrauisch wurde, sagten die Täter ihr, dass sie die Telefonnummer 110 und anschließend die eines Frankfurter Reviers anrufen solle. Die Frau tat wie ihr gesagt und wurde angeblich wieder mit den Beamten verbunden. In dem Bewusstsein mit der Polizei zu sprechen, packte sie schließlich ihr Geld in eine Tasche und legte es gegen 22.45 Uhr vor das Hoftor. Ein Täter holte die Beute ab. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Frau die ganze Zeit in der Leitung gehalten wurde und entsprechende Geräusche vorgespielt wurden. Die Kripo betont, dass Polizeibeamte keine Wertsachen von Hausbewohnern abholt und rät: "Drücken Sie ganz bewusst am Telefon die Taste für Gesprächsende. Danach achten Sie auf das Freizeichen und rufen Sie zunächst - wenn möglich - eine Vertrauensperson an. Anschließend informieren Sie bitte die örtliche Polizei." Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die am Sonntagabend zwischen 21 und 23 Uhr im Bereich der Pfaffenbrunnenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Schüler zeigten Autofahrern grüne und gelbe Karten - Hanau

(fg) "Wir Kinder orientieren uns am Verhalten von Erwachsenen. Gut, dass es noch solche Vorbilder wie Sie gibt. Bitte fahren Sie weiter so umsichtig und helfen Sie, Unfälle zu vermeiden. Danke!" Diese Worte bekam der Großteil von Verkehrsteilnehmern am Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in der Ernst-Barthel-Straße von Schülerinnen und Schülern einer örtlichen fünften Klasse zu hören. Bei der Aktion "Blitz-für-Kids" unterstützten sie die Geschwindigkeitskontrollen der Polizei. Die Beamten prüften zunächst die Geschwindigkeit mittels Laser und führten die Fahrzeuge anschließend in eine Kontrollstelle. Dort gingen die Schüler in Begleitung an die Autos heran und übergaben eine grüne Karte an vorbildliche Fahrer. Wer zu schnell unterwegs war, bekam eine gelbe Karte zusammen mit dem Hinweis auf die Gefahren durch überhöhte Geschwindigkeit. Die motivierten Schüler der Paul-Gerhard-Schule übergaben insgesamt 51 grüne und 48 gelbe Karten an die angehaltenen Autofahrer. Polizeioberkommissar Patrick Klimesch resümierte: "Wir sind mit der Kontrollaktion zufrieden. Die Autofahrer erhielten mehrheitlich die grüne Karte, da sie sich an das Tempolimit hielten. Die Verkehrsteilnehmer, die die gelbe Karte ausgehändigt bekamen, waren geringfügig zu schnell unterwegs und zeigten sich einsichtig."

4. Polizeistreife schnappt mutmaßlichen Tankbetrüger und erledigt Haftbefehl - Wächtersbach und Biebergemünd-Wirtheim

(aa) Eine Streife der Polizeistation Gelnhausen war am Sonntagnachmittag offensichtlich zur rechten Zeit am richtigen Ort. Gegen 17.25 Uhr sahen sie einen Audi Avant, mit dem kurz vor 12 Uhr an einer Tankstelle in der Wächtersbacher Industriestraße getankt wurde, ohne dass der Fahrer die Rechnung von 90 Euro bezahlt hatte. Als die Beamten den Lenker und das Fahrzeug kontrollieren wollten, habe der Fahrer Gas gegeben. In Wirtheim stoppten die Beamten schließlich das Auto und nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass bei dem mutmaßlichen Tankbetrug entstempelte Kennzeichen am Audi angebracht waren. Zudem soll der 22-jährige Verdächtige keinen gültigen Führerschein haben und stand augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Noch gravierender dürfte für den 22-Jährigen jedoch sein, dass zusätzlich ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag. Die Polizeibeamten brachten ihn daher nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt, wo er voraussichtlich die nächsten 18 Monate bleiben muss. Nun kommen weitere Strafverfahren auf ihn zu. Die Ermittlungen dauern an.

5. Leichtverletzter und hoher Sachschaden bei Unfallflucht - Wirtheim

(tl) Zu einem Auffahrunfall mit Personen- und Sachschaden, bei dem der Unfallverursacher letztlich auch noch flüchtete, kam es am vergangenen Samstag gegen 12.40 Uhr in der Frankfurter Straße in Biebergemünd-Wirtheim. Der 60-jährige Fahrer eines BMW fuhr zunächst auf der Frankfurter Straße in östliche Richtung. Als er nach rechts in die Friedrichsthalstraße abbiegen wollte und hierzu abbremste, fuhr ihm ein anderes Fahrzeug hinten ins Heck und flüchtete anschließend. Durch den Aufprall wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt und auch an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen älteren, grünen Audi gehandelt haben. Unter der Rufnummer 06183 911550 bitten die Unfallfluchtermittler in Langenselbold nun um Zeugenhinweise.

Offenbach, 26.08.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

