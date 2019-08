Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: In eigener Sache: Einladung zur Pressekonferenz "Ein Jahr Videoschutzanlage in Hanau"

Offenbach (ots)

Ein Jahr Videoschutzanlage in Hanau Einladung zur Pressekonferenz am Freitag, 30. August, 11 Uhr ----------------------------------- -----------------------------------------------------

Gut ein Jahr ist es her, dass die Videoschutzanlage an drei zentralen Hanauer Plätzen als ein weiterer Baustein im städtischen Gesamtkonzept zur Verbesserung der Sicherheitswahrnehmung in Betrieb gegangen ist.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag, 30. August, 11 Uhr Im Raum 125, Rathaus sollen die Ergebnisse des ersten Jahres vorgestellt werden.

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung: - Oberbürgermeister Claus Kaminsky - Polizeipräsident Roland Ullmann - Stadtrat Thomas Morlock - Leitender Polizeidirektor Jürgen Fehler - Thorsten Wünschmann, Leiter des Ordnungsamtes . Erster Polizeihauptkommissar Marc Blume

Offenbach, Pressestelle, Henry Faltin, 28.08.2019

