Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mopedfahrer rutscht auf Ölspur aus - Verursacher der Ölspur und Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Ein 57-jähriger Mopedfahrer rutschte auf der Westtangente/B38, an der Einmündung zur K4229, mit seinem Fahrzeug auf einer Ölspur aus und kam zu Fall. Er zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich und an den Armen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Um weitere Unfälle zu vermeiden, wurde die Ölspur, die sich einige Meter über die Fahrbahn zog, von einer Firma beseitigt. Der Verursacher konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell