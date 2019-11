Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim, 18-Jähriger verstirbt nach Unfall in der Halloweennacht

Mainz (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Morgen des 01.11.2019 um 03:20 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße, ist der 18-jährige Fußgänger heute verstorben. Angehörige und der unfallbeteiligte PKW-Fahrer sind darüber in Kenntnis gesetzt und werden betreut.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4420005

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell