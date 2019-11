Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rentnerin alkoholisiert am Steuer

Niederhausen (ots)

In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag wurde eine Autofahrerin in der Ortsmitte von Niederhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am Steuer des PKW saß eine 73-jährige Rentnerin. Die Beamten der Polizei Waldfischbach staunten nicht schlecht, als sie bei ihr Atemalkoholgeruch feststellten. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 0,88 Promille. Auf die Frau kommt nun eine entsprechende Anzeige zu. Sie muss mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen.

