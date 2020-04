Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Holzhaufen in Flammen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein rund 20 Kubikmeter großer Haufen Holzschnitt hat am Dienstagabend (31. März, 20:50 Uhr) auf der Woltershofer Straße in der Nähe zum Rhein komlett in Flammen gestanden. Ein Spaziergänger alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Holzhaufen angesteckt worden ist. Der 42-jährige Zeuge hatte kurz vor dem Feuer eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe gesehen. Die Kriminalpolizei sucht weitere Hinweisgeber, die Angaben zu Verdächtigen machen können. Das KK 11 ist unter der Rufnummer 0203 2800 zu erreichen.

