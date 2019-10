Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Sondereinsatz für die Sicherheit der Radfahrer- Bilanz

Kreis Viersen: (ots)

Für die Sicherheit der Radler waren am gestrigen Mittwoch wieder Einsatzkräfte der Polizei Viersen kreisweit in einem Sondereinsatz unterwegs. Zwischen 10 und 18 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte sowohl das Verhalten der Radfahrer wie auch das der Kraftfahrer. Denn beide "Seiten" setzen durch ihr unterschiedliches Fehlverhalten die Ursachen für die Unfälle mit verletzten Radfahrern. 15 Mal reglementierten die Einsatzkräfte Verstöße der Radfahrer, die mit dem Handy unterwegs waren, verbotswidrig in Fußgängerzonen radelten, in falscher Fahrtrichtung fuhren oder auf nicht verkehrssicheren Rädern unterwegs waren. Fünf Kinder befuhren den Kreisverkehr St. Töniser-/Parkstraße in Willich entgegen der Fahrtrichtung. Mit den Kindern wurde ein Gespräch geführt, ihre Eltern werden mit einem "Elternbrief" über das Verhalten der Sprösslinge informiert und gebeten werden, den Kindern noch einmal die Verkehrsregeln zu erklären, damit sie sicher an ihrem Ziel ankommen.

108 Verkehrsverstöße ahndeten die Einsatzkräfte gegen andere Verkehrsteilnehmer, vorwiegend Autofahrer. Sechs Autofahrer fielen bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Süchtelner Straße in Anrath auf, da sie mit höherer statt zugelassener Schrittgeschwindigkeit unterwegs waren. 84 Raser wurden an verschiedenen Kontrollstellen vom Laser oder Radargerät erfasst. In der 30 km/h-Zone auf der Hindenburgstraße in Süchteln waren 71 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Die meisten davon konnten nicht angehalten werden und werden nun von ihrem Verstoß schriftlich benachrichtigt. Der Grund dafür war, dass 21 Handysünder alleine an dieser Stelle die Einsatzkräfte in Atem hielten. Das Handy während der Fahrt ist wirklich eine Seuche. In Lobberich auf der Breyeller Straße fiel ein 37-jähriger polnischer Berufskraftfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Er war mit fast zwei Promille unterwegs. Nach Entnahme einer Blutprobe musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Weitere Kontrollen seien hiermit angekündigt./ah (1296)

