Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Albeck - In Wohnung eingebrochen

Ulm (ots)

Unbekannte brachen am Samstag in der Zeit von 11 bis 20 Uhr in ein Wohnhaus in der Werdenbergstraße ein. In dem Gebäude durchsuchten die Täter in beiden darin befindlichen Wohnungen die Räume, konnten aber wohl nichts Stehlenswertes finden, da sie laut den Angaben der Geschädigten ohne Diebesgut flüchteten. Bei dem Einbruch entstand auch nur minimaler Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter Tel. 0731/188-0 zu melden.

++++++++++++++++++++++++++++253649

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell