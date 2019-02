Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs

Ulm (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr war eine Streife der Verkehrspolizei Heidenheim in Schnaitheim unterwegs. Den Beamten fiel ein Pkw auf, an dem keine Kennzeichen angebracht waren und der auf dem Gelände eines Waschparks herum fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 24-jährige Fahrer des Fahrzeugs nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war der Pkw nicht zugelassen und somit auch nicht versichert. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einem Verstoß gegen die Abgabenordnung.

