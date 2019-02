Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kleiner Unfall, großer Schaden

47-Jährige bleibt an geparktem Fahrzeug hängen

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr befuhr am Samstag eine 47-Jährige mit ihrem Renault die Waaghausstraße in Biberach. Als sie links in die Pfluggasse abbiegen will, streift sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes Benz. Die 47-Jährige bemerkt den Unfall sofort und hält an. Danach begeht sie einen großen Fehler und setzt zurück. Somit vergrößerte sich der Schaden an den beiden Autos nochmals. Er beträgt circa 4.000 Euro. Die Unfallfahrerin sieht nun einer Verwarnung entgegen.

