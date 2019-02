Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 26-Jähriger fährt betrunken

Fahrer ist deutlich alkoholisiert

Ulm (ots)

Gegen 5 Uhr am Sonntag kontrollierte eine Streife der Biberacher Polizei einen BMW auf der Waldseer Straße, der stadtauswärts fuhr. Die Beamten stellten fest, dass der 26-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Daher sollte ihm in der Klinik Blut abgenommen werden. Dagegen wehrte er sich so stark, dass ihn letztlich 4 Polizisten festhalten mussten, damit ein Arzt das Blut abnehmen konnte. Am Ende weigerte sich der BMW-Fahrer auch noch, den Beamten seinen Führerschein zu geben. Der 26-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen und muss seinen Führerschein abgeben.

