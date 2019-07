Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Herrenloses Surfbrett auf dem Berger See

Gevelsberg (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Gevelsberg zum Berger See gerufen. Eine besorgte Bürgerin rief bei der Feuerwehr an und berichtete über ein herrenlos treibendes Surfbrett auf dem Gewässer. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu dem See aus um einen Unglücksfall auszuschließen. Vor Ort konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. Das Surfbrett befand sich schon seit mehreren Tagen im Gewässer und hatte sich wahrscheinlich vom Ufer gelöst. Das Surfbrett wurde von der Feuerwehr an Land gebracht und anschließend gesichert.

