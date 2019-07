Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Bisher drei Einsätze am Samstag.

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg rückte am Samstag zu drei Einsätzen aus. Um 07:55 Uhr fuhr die Besatzung der Hauptwache zum Nirgenaplatz. Dort brannte der Inhalt eines Papiercontainers. Die vier Bediensteten löschten das Feuer mit einem Strahlrohr ab. Der Einsatz endete um 08:15 Uhr. Um 12:33 Uhr rückte erneut die Hauptwache mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus. Diesmal war auf einer Tennisanlage in Silschede ein internistischer Notfall gemeldet worden. Hier wurde der Rettungsdienst unterstützt und anschließend eine Tragehilfe durchgeführt. Einsatzende war um 13:41 Uhr. Um 13:46 Uhr heulten dann die Sirenen in Gevelsberg. Gemeldet wurde ein Feuer auf einem Balkon in der Taubenstraße. Alle drei Löschzüge sowie die Hauptwache rückten aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war auf dem besagten Balkon kein Feuer zu erkennen. Um sich ein Bild zu machen, wurde der Balkon mittels Drehleiter angefahren. Dort stand ein verschmorter Getränkekasten sowie eine leicht verbrannte kleine Decke. Ein offensichtlicher Schwelbrand war vor dem Eintreffen der Feuerwehr ausgegangen. Die entsprechende Wohnung wurde noch kontrolliert. Der Einsatz war um 14:20 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gevelsberg

Thomas Grabowski

Telefon: 02332 3600 od 0151 1247 0677

E-Mail: thomas.grabowski@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell