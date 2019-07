Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr sichert Hubschrauberlandung ab.

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag um 11:54 Uhr wurde die Hauptwache der Feuerwehr zum Klosterholz gerufen. An der Gabelung Klosterholzstraße/ Elsternstraße musste die Landung und der Start des Rettungshubschraubers Christoph 8 abgesichert werden. Der Grund für den Einsatz des Hubschraubers war eine Person, welche sich bei einem Sturz im Treppenhaus eines Wohnhauses schwerste Verletzungen zugezogen hatte. Der Patient wurde in ein Krankenhaus nach Bochum geflogen. Der Einsatz für die sechs Bediensteten endete um 13:05 Uhr.

