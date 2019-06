POL-DEL: Wildeshausen: Wardenburg-Benthullen -Brand eines Holzschuppens- +++ Wildeshausen - Betrunken mit nicht zugelassenen Pkw unterwegs - +++ Wildeshausen - 4jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Wardenburg-Benthullen -Brand eines Holzschuppens-

Am 15.06.19 gegen 18:45 Uhr kam es in Wardenburg OT Benthullen, Friedhofsweg, zu einem Brandgeschehen, bei dem ca. 10.000 Euro Sachschaden entstand. Während des Betriebes und in Anwesenheit des Geschädigten geriet ein Saunaraum in einem Holzschuppen in Brand. Die Feuerwehren aus Littel, Achternmeer und Wardenburg waren mit ca. 35 Einsatzkräften vor Ort. Der Holzschuppen samt Inventar brannte komplett aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wildeshausen - Betrunken mit nicht zugelassenen Pkw unterwegs -

Am 15.06.19 gegen 22:40 Uhr bekam die Polizei einen Hinweis, wonach ein Pkw ohne Kennzeichen in der Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen unterwegs sein soll. Die eingesetzten Beamten stellten einen 45jährigen Mann aus Bulgarien und einen nicht zugelassenen und versicherten Pkw Renault fest. Der 45jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der 45jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Wildeshausen - 4jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt- Am 15.06.19 gegen 11:05 Uhr kam es in Wildeshausen, Wilhelmshöhe zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 4jähriger Junge schwer verletzt wurde. Ein 69jähriger Mann aus Wildeshausen wollte mit seinem Pkw die Straße Wilhelmshöhe in Richtung Bargloyer Straße verlassen, als ein 4jähriger Junge hinter einem geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn lief und mit dem Pkw des 69jährigen seitlich kollidierte. Der 4jährige aus Wildeshausen wurde mit einem Rettungswagen dem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Sachschaden entstand nicht.

