Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Körperverletzung +++ Sachbeschädigung

Delmenhorst (ots)

Nordenham, Bahnhof, Am Samstag, den 15.06.2019, gegen 23.00 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs Nordenham zu einem Vorfall, bei dem ein 32 jähriger Nordenhamer vermutlich von mehreren Tätern geschlagen wurde. Das Opfer erlitt massive Gesichtsverletzungen und suchte selbst- ständig das Polizeikommissariat Nordenham auf. Der 32-jährige Nordenham wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung / Zeugenaufruf

Nordenham, Bahnhofstraße, In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Leuchtreklame einer Gaststätte in der Bahnhofstraße von bisher unbekannten Tätern beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell