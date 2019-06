Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Handy und Bargeld geraubt +++ Kennzeichendiebstahl +++ Sexuelle Belästigung +++ Mehrere Papiercontainer abgebrannt +++ Stadtfest Delmenhorst +++ Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Handy und Bargeld geraubt

Sonnabend, 15.06.19, gegen 22:30 Uhr, Nähe Louisenstraße Ein 31-jähriger Delmenhorster kam vom Bahnhof und ging über einen Fußweg in Richtung der Blumenstraße, als er von drei Unbekannten angesprochen wurde. Einer von Ihnen verlangte "Geld". Als der 31-jährige nicht reagierte, wurde er von den Personen festgehalten und durchsucht. Dabei wurden ihm Bargeld und ein Smartphone geraubt. Die Personen werden alle als ca. 185 cm groß mit südländischem Aussehen beschrieben. Einer soll eine auffällige Armbanduhr getragen haben. Es ist möglich, dass die Unbekanntem dem späteren Opfer vom Bahnhof gefolgt und hierbei aufgefallen sind. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichen eines Streifenwagens entwendet

Sonnabend, 15.06.19, zwischen 00:50 und 02:30 Uhr, Am Stadtwall Unbekannte haben von einem in der Straße Am Stadtwall abgestellten Streifenwagen das vordere Kennzeichen entwendet, während dessen Besatzung gerade auf dem Stadtfest im Einsatz war. Wer Hinweise hierzu geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

Sexuelle Belästigung / vorläufige Festnahme

Sonntag, 16.06.19, gegen 00:05 Uhr, Am Stadtwall Am Rande des Stadtfestes kam es zu einer sexuellen Belästigung durch einen 42-jährigen Delmenhorster. Dieser umarmte eine 17-jährige unvermittelt von hinten und wurde dabei sexuell aufdringlich. Durch die Hilferufe der 17-jährigen alarmiert wurden zwei Passanten aufmerksam, die den 42-jährigen, der bereits die Flucht ergriffen hatte, verfolgen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Papiercontainer abgebrannt / vorläufige Festnahme

Freitag, 14.06.19, gegen 23:20 Uhr, Liegnitzer Straße / Görlitzer Straße Gegen 23:20 Uhr meldete eine 35-jährige Anwohnerin den Brand eines Papiercontainers in der Liegnitzer Straße. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Brand in der Görlitzer Straße gemeldet, hier brannten gleich zwei Altpapiercontainer. Gegen 23:35 Uhr wurde ein weiterer Brand in der Jägerstraße gemeldet, auch hier war ein Altpapiercontainer in Brand geraten. Alle Brände wurden durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst abgelöscht, drei der vier Container wurden völlig zerstört. Die o.a. 35-jährige Anwohnerin teilte zudem mit, dass ihr eine Frau aufgefallen war, die sich verdächtig am Altpapiercontainer zu schaffen gemacht hatte und nahm die Verfolgung der Unbekannten auf, als diese sich entfernte. Die Frau, eine 64-jährige aus Delmenhorst, konnte durch die Polizei im Bereich der Elbinger Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stadtfest Delmenhorst, rund um das Rathaus, 13.-15.6.19

Im Zuge des Stadtfestes, das aus polizeilicher Sicht friedlich verlief, leitete die Polizei bis dato etwa ein Dutzend Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte ein. Hierzu zählen einige Anzeigen wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Beleidigung und Bedrohung. Zudem ereigneten sich am Rande des Stadtfestes eine sexuelle Belästigung, ein Raubdelikt und der Diebstahl eines Kennzeichens von einem Funkstreifenwagen. Insgesamt mussten fünf alkoholisierte Stadtfestbesucher die Nacht -zumindest zeitweise- in einer Gewahrsamszelle verbringen, zumeist, weil sie einen zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht befolgt hatten.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Sonntag, 16.06.19, gegen 02:25 Uhr, Heidkruger Weg Ein 18-jähriger Delmenhorster, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, befuhr mit einem Pkw Audi den Heidkruger Weg in Richtung des Heidkruger Bahnhofes. Als er nach links in die Straße Am Brink abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach einen Sichtschutzzaun, beschädigte eine Hecke und kam auf dem Grundstück eines Anwohners zum Stehen. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass er die Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich und den Pkw unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Die Schadenshöhe beträgt ca. 16.500,- Euro.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell