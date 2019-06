Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Pkw-Fahrern

Delmenhorst (ots)

Am 14.06.2019, gegen 12.45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich B 212 / Burhaver Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrer zweier Pkw leicht verletzt wurden. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Stadland befuhr die B 212, aus Richtung Blexen kommend, in Richtung Phiesewarden. Im Kreuzungsbereich der B 212 und der Burhaver Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 45-jährigen Nordenhamerin, die mit ihrem Pkw auf dem Linksabbiegerstreifen der B 212 stand und in die Burhaver Straße in Richtung Schweewarden abbiegen wollte. Die beiden verletzten Fahrzeugführer wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnten. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

