Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Auffahrunfall mit 3 beteiligten Pkw und 3 leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Während am 14.06.2019, 12.15 Uhr, in Elsfleth auf der B 212 an der Kreuzung Wurpstraße zwei PKW an der Rotlicht zeigenden Ampel warten, nähert sich von hinten ein weiterer PKW-Fahrer in Richtung Berne. Der 82-jährige Fahrer erleidet kurz vor der Ampelkreuzung einen Kreislaufzusammenbruch und fährt auf den PKW vor ihm auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird der PKW auf den davor stehenden geschoben. Der auffahrende PKW schleudert nach rechts von der Fahrbahn und stößt gegen den dortigen Mast des Wegweisers.

Sowohl der 82-jährige als auch die Fahrer der wartenden PKW, ein 30-jähriger Mann und ein 37-jährige Frau, werden verletzt. Sie werden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei schwer beschädigten PKW sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt.

