Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schrottsammler in Horhausen kontrolliert - Mögliche Geschädigte eines Diebstahls werden gesucht

Horhausen (ots)

Am Dienstag, dem 14.05.2019 wurde in Horhausen ein Renault Master kontrolliert. Neben altem Schrott wurden auch Gegenstände sichergestellt, welche funktionstüchtig und in gutem Zustand waren. Hierbei dürfte es sich höchstwahrscheinlich nicht um Schrott handeln. Die Fahrzeuginsassen gaben an, im Bereich Horhausen, Huf, Luchert und Güllesheim unterwegs gewesen zu sein. Sie könnten aber auch durch andere Ortschaften gefahren sein. Sichergestellt wurde ein Rasentrimmer, eine Tischkreissäge und diverse Pokale. Mögliche Geschädigte, oder auch Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

