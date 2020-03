POL-DU: Hochfeld: Berauschter Radfahrer fährt Frau an

Polizei Duisburg

Laut Zeugenaussagen soll ein berauschter Radfahrer am Montag (30. März, 19:50 Uhr) vor einem Kiosk an der Heerstraße eine Seniorin angefahren haben. Die 78-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer erzählte den Beamten, dass er Bier getrunken und Medikamente genommen hätte. Da ein Drogenvortest positiv ausfiel, entnahm ein Arzt dem 47-Jährigen Blutproben. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss auseinandersetzen.

