Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Autofahrer übersieht Radfahrer - stationäre Aufnahme im Krankenhaus

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Herausfahren aus dem SAP-Parkhaus in der Dietmar-Hopp-Allee übersah am Donnerstag kurz vor 18 Uhr ein aus Leimen stammender Audi-Fahrer einen E-Bike-Fahrer, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Der Autofahrer erfasste den 23-jährigen Zweiradfahrer, der auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle wurde er in ein Schwetzinger Krankenhaus eingeliefert und auch stationär aufgenommen. Den Schaden beziffert die Polizei auf über 1.000 Euro.

