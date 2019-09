Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstähle an E-Bike

Am 08. September 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 19.15 Uhr bis 21.15 Uhr die Displays/Bordcomputer von zwei E-Bikes, welches an der Kirchhofstraße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 180 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit vom 30. August 2019, 00.00 Uhr, bis zum 04. September 2019, 00.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Syltstraße einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zum Eindringen in das Haus kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahrradfahrer leicht verletzt

Am 09. September 2019 befuhr eine 68-jährige Cloppenburgerin gegen 14.00 Uhr mit ihrem VW Up die Bahnhofstraße in Richtung Hagenstraße. Ein 11-jähriger Cloppenburger befuhr zeitgleich mit seinem Fahrrad dieselbe Richtung und im Kurvenbereich auf den vorausfahrenden Pkw. Dabei verletzte sich der Junge leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell