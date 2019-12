Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nummernschilder entstempelt

Olbersdorf (ots)

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe stießen während einer Streife im Zittauer Gebirge am 16. Dezember 2019 um 15:20 Uhr in Olbersdorf auf einen parkenden Mazda 6, der aufgrund fehlender Haftpflichtversicherung stillzulegen war. Kurz darauf erschien der Halter und gab an, dass er kürzlich noch mit seinem Wagen gefahren sei.

Er handelte sich dadurch eine Strafanzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Haftpflichtschutz ein. Die Zulassungsplaketten wurden vor Ort abgekratzt. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell