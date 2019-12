Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann mit falscher Pistole in Olbersdorf gesichtet

Olbersdorf (ots)

Zeugen meldeten am 15. Dezember 2019 gegen Mittag der Polizei, dass an der Olbersdorfer Grundschule ein Mann mit einer Handfeuerwaffe rumläuft. Gegen 13:00 Uhr traf eine Bundespolizeistreife an der Julius-Ringehan-Straße auf den beschriebenen Mann. Es handelt sich um einen 42-jährigen Deutschen, der zunächst durch die Beamten aufgefordert wurde, seine Hände aus den Jackentaschen zu nehmen. Zu einer mitgeführten Waffe befragt, gab er an, dass er im Rucksack ein Feuerzeug stecken habe, das wie eine Waffe aussehe. Die Bundespolizisten durchsuchten den Rucksack und fanden ein Pistolenfeuerzeug.

Da auch dieses nicht in der Öffentlichkeit geführt werden darf und, wie im vorliegenden Fall, für Verwirrung in der Bevölkerung sorgen kann, wurde diese Anscheinswaffe sichergestellt. Die Landespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz ein.

Hinweis: Es liegt zur Zeit kein Foto vor!

