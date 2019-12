Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Graffitischmierereien an drei Bahnhöfen

Löbau / Neugersdorf / Neusalza-Spremberg (ots)

Unbekannte Täter haben in den letzten Tagen an den Bahnhaltepunkten Löbau, Neugersdorf und Neusalza-Spremberg ihre Spuren hinterlassen. Die Bundespolizei ermittelte am 12. Dezember 2019 insgesamt neun Graffitischriftzüge, die mit einem schwarzen Faserschreiber angebracht wurden. Ungefähr zwei Quadratmeter verteilten sich auf Wetterschutzwände, Stahlträger, Mülleimer und eine Fußgängerüberführung. Teilweise gingen die Schriftzüge unter die Gürtellinie oder hatten Fußballbezug.

Die Bundespolizei dokumentierte die Tatorte und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Schadenssumme steht noch nicht fest, kann aber auf mehrere hundert Euro geschätzt werden.

