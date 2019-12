Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 1.075,00 Euro Geldstrafe oder 25-tägige Haftstrafe?

Bautzen (ots)

Diese Frage musste sich ein 50-jähriger Pole während einer Kontrolle auf der Autobahn 4 am 13. Dezember 2019 von Bundespolizisten stellen lassen. Hintergrund ist ein durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg ausgeschriebener Haftbefehl wegen Diebstahls.

Der Mann war Fahrer eines Mercedes Benz Sprinter als er um 06:50 Uhr an der Anschlussstelle Bautzen Ost gestoppt wurde und war auf dem Weg in Richtung polnische Grenze. Da der gesuchte Straftäter in der Lage war die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.075,00 Euro vor Ort zu begleichen, konnte er die Kontrolle anschließend als freier Mann verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell