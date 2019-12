Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradunfall in Wiedenbrück - Jugendliche stürzt von Gepäckträger

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Sonntagabend (15.12., 20.55 Uhr) befuhr ein 15-jähriger Rheda-Wiedenbrücker mit seinem Fahrrad die Lohgerberstraße. Vor ihm fuhren zwei 13-jährige Radfahrer aus Rheda-Wiedenbrück. Einer der beiden 13-Jährigen fuhr das Fahrrad einer 14-jährige Rheda-Wiedenbrückerin, die auf dem Gepäckträger saß. Als der 15-Jährige die anderen Fahrradfahrer erreichte, konnte er nicht rechtzeitig bremsen oder ausweichen und fuhr dem 13-Jährigen und der 14-Jährigen auf. Der 15-Jährige Unfallverursacher stürzte, die 14-Jährige fiel vom Gepäckträger und verletzte sich schwer. Sie wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die lichttechnischen Vorrichtungen der Fahrräder der 14-Jährigen und des 13-jährigen Zeugen nicht funktionstüchtig waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

