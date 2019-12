Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Samstagabend (14.12., 18.02 - 18.03 Uhr) befuhr eine 18-jährige Bünderin mit ihrem Opel Adam den Stadtring in Fahrtrichtung Neuenkirchen und beabsichtigte nach links in die Neuenkirchener Straße abzubiegen. Dort kollidiert sie mit dem VW Golf eines 51-jährigen Rietbergers, der den Stadtring geradeaus in Fahrtrichtung Sundern überqueren wollte.

Die 18-jährige Opel-Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin aus Bünde, sowie der 51-jährige VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Die 52-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers aus Rietberg wurde schwer verletzt per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch den Unfall wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 19.500 EUR.

