Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Harsewinkel - 23-Jähriger fährt gegen Baum

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MS) - Am Samstagmorgen (14.12., 08.55 Uhr) befuhr ein 23-jähriger Bielefelder mit seinem BMW die Oesterweger Straße in Fahrtrichtung Vorbruchstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve vor dem Kreuzungsbereich Oesterweger Straße/Vorbruchstraße/ Lange Straße nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben ein, wo er einen Telefonmasten touchierte und schließlich frontal gegen einen Baum fuhr.

Der 23-jährige wurde schwer verletzt per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort abgeschleppt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 20.600 EUR.

