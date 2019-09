Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Warstein (ots)

Am Samstagnachmittag um 14:45 Uhr kam es zu einem Alleinunfall eines 54 jährigen Motorradfahrers aus Oelde in der Honigkurve. Dieser befuhr die Sauerlandstraße aus Richtung Hirschberg kommend in Richtung Niederbergheim und kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Bergung wurde die Sauerlandstraße gesperrt.(bv)

