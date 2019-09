Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Eine leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall

Soest (ots)

Eine leichtverletzte Person ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitag, den 20.09.2019. Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 40-jähriger Mann aus Welver mit seinem VW auf dem Alten Schwefer Weg in Richtung Höttenknapp. An der Kreuzung Stemweg missachtete er vermutlich die Vorfahrt einer 53-jährigen Skoda-Fahrerin, die auf dem Stemweg, aus Richtung Hattroper Weg kam. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Skoda und rutschte in den Graben. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur Versorgung ins Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8000EUR geschätzt. (rö)

